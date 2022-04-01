В главном универмаге Парижа жителям России отказались продавать товары

Блогерша Пушкарева заявила, что «Галери Лафайет» отказалась продавать товар жителям России

Блогер Полина Пушкарева рассказала, что главная французская сеть универмагов «Галери Лафайет» отказалась продавать товар жителям России. Соответствующая информация появилась в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) девушки.

Инфлюэнсерша с никнеймом nioly сообщила, что хотела приобрести сандалии бренда Chloe, однако сотрудники парижского бутика потребовали продемонстрировать документы, подтверждающие, что она не проживает на территории Российской Федерации.

«В "Галери Лафайет" не продают продукцию людям с русскими паспортами, если вы не докажете, что не проживаете в России. Я показала свое разрешение на работу и визу, и мне одобрили покупку. Но вообще ситуация глупая. Видно было, что продавцу даже стыдно было это говорить, она извинялась», — поделилась Пушкарева с подписчиками, позируя на фото с пакетами люксовых брендов Chanel и Chloe.

Ранее блогерша Лиза Литвин рассказала, что зарубежным магазинам французского бренда Chanel запретили продавать товар жителям России. Женщина разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и поделилась, что сотрудники магазина в ОАЭ отказали ей в покупке аксессуара. «Мне не продали сумку, потому что я из России! С сегодняшнего дня у них постановление, что они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там!» — написала Литвин.