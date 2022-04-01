Зарубежным магазинам Chanel запретили продавать товар жителям России

Зарубежным магазинам французского бренда Chanel запретили продавать товар жителям России

Зарубежным магазинам французского бренда Chanel запретили продавать товар жителям России. Соответствующая информация появилась в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) блогерши Лизы Литвин.

Женщина разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ отказали ей в покупке аксессуара. «Мне не продали сумку, потому что я из России! С сегодняшнего дня у них постановление, что они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там!» — написала Литвин.

Более того, блогерша опубликовала снимок, на котором запечатлен подписываемый покупателями бланк. «Вот так выглядит документ, который русские должны подписать, если они хотят купить вещи Chanel. Дословно: "Я не живу в России и не буду носить их на территории России"», — добавила женщина.

Представители марки Chanel пока не дали комментариев по поводу случившегося.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в РФ. Также временно закрыты магазины Hermes и Chanel.