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Владелец Gucci и Balenciaga закроет свои магазины в России

Владеющая Gucci и Balenciaga группа компаний Kering объявила о закрытии магазинов в России

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Согласно коммюнике, распространенному Kering, в связи с растущими опасениями по поводу текущей ситуации в Европе было принято решение о закрытии магазинов, которые находятся на российской территории. В группе компаний также отметили, что продолжат оказывать поддержку местным командам и внимательно следить за развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton закрывает с воскресенья, 6 марта, 124 бутика в России. Также временно будут закрыты магазины Hermes и Chanel.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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