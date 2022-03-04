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Louis Vuitton закроет магазины в России

Louis Vuitton закрывает с 6 марта 124 магазина в России

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Французский модный дом Louis Vuitton закрывает с воскресенья, 6 марта, 124 бутика в России. Об этом сообщили в группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), передает ТАСС.

Также временно будут закрыты магазины Hermes и Chanel. Решение было вызвано ситуацией на Украине.

1 марта об уходе из России объявила Apple. Компания прекратила продавать технику через собственный сайт и остановила поставки партнерам. На фоне этого стоимость устройств Apple выросла. Компания также ограничит работу своих сервисов в России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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