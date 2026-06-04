ПМЭФ-2026. День второй

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14:03, 4 июня 2026РоссияЭксклюзив

Текслер заявил о возможности переориентировать оборонные заводы Урала на гражданские цели

Текслер: Новое оборудование оборонных заводов задействуют при диверсификации производства
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Новое оборудование, которым сейчас оснащаются оборонные заводы Урала, задействуют при диверсификации производства, которая будет проводиться в будущем. О возможности переориентировать производство в четверг, 4 июня, в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Все наши оборонные предприятия формируют свои планы, исходя из того, что дополнительное оборудование, которое появляется для выполнения задач нынешних, будет использовано после диверсификации на гражданские цели. И сегодня каждое предприятие — мы прорабатываем это с ними — готовится к тому, чтобы выпускать, в том числе, гражданскую продукцию. Это обязательно нужно делать, понимая, что ситуация может меняться», — сказал глава Челябинской области, отвечая на вопрос «Ленты.ру» о том, может ли регион столкнуться с проблемами, если количество оборонных заказов в будущем станет меньше.

Предприятия оборонного сектора формируют значительную долю экономического потенциала Челябинской области. В 2016 году президент Владимир Путин поставил задачу по увеличению выпуска предприятиями оборонно-промышленного комплекса высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Доля такой продукции в общем объеме производства оборонных предприятий должна составить до 50 процентов к 2030 году.

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