ПМЭФ-2026. День второй

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14:10, 4 июня 2026Авто

Глава «КамАЗа» приехал на ПМЭФ за рулем нового грузовика

Гендиректор «КамАЗа» Когогин прибыл на ПМЭФ за рулем нового КАМАЗ-65658
Марина Аверкина
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за рулем нового грузовика. Речь о модели КАМАЗ-65658 с рефрижераторной установкой и функцией подъемной оси, построенной на шасси поколения К5, сообщает журнал «За рулем».

Этот трехосный автомобиль относится к транспортной категории и рассчитан на перевозку товаров между городами на небольшие расстояния. Чаще всего такие универсальные машины используют розничные сети для доставки продовольствия, поскольку шасси позволяет монтировать различные типы кузовов.

Новинку создавали совместно с техническими специалистами логистического направления крупной российской торговой компании. По словам Когогина, при проектировании учитывались требования ритейла и специфика транспортировки продуктов в городских условиях. Среди главных особенностей машины — компактные размеры, высокая маневренность, удобная кабина (со спальным местом), 12-ступенчатая роботизированная трансмиссия и увеличенный объем кузова.

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Сергей Когогин отметил, что опытная эксплуатация в научно-техническом центре показала хорошие результаты по всем стандартным узлам. По его словам, роботизированная коробка передач значительно удобнее механической и оптимально подходит для этой модели. Топ-менеджер добавил, что помимо версии с крупной кабиной и спальным местом инженеры разработали и еще более компактный городской вариант с укороченной кабиной. Эта модификация ориентирована исключительно на развоз товаров по магазинам шаговой доступности. «На днях она уйдет на тестовую эксплуатацию», — подытожил глава компании.

Ранее на ПМЭФ впервые показали кроссовер Jeland J6. Выпуск модели будет осуществляться компанией «АГР Холдинг» совместно с китайской Defetoo на мощностях бывшего завода General Motors в Шушарах. Старт производства запланирован на текущий квартал.

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