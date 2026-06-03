На ПМЭФ впервые показали кроссовер нового бренда Jeland

РИА Новости: На ПМЭФ впервые показали кроссовер Jeland J6

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые показали кроссовер Jeland J6. Белый автомобиль разместили на экспозиции Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости. Отмечается, что на решетке радиатора отсутствует название марки, но оно есть на табличке рулевого колеса.

Выпуск модели будет осуществляться компанией «АГР Холдинг» совместно с китайской Defetoo на мощностях бывшего завода General Motors в Шушарах. Старт производства запланирован на текущий квартал.

Ожидаемая стоимость автомобиля — от 2,29 до 2,65 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Автомобиль оснастят полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил, «роботом» и передним приводом.

Ранее стало известно, что внедорожник Lada Niva Travel стал новым бестселлером «АвтоВАЗа». Об этом на ПМЭФ-2026 в рамках пресс-конференции заявил глава автоконцерна Максим Соколов. Именно эту модель он назвал «самой маржинальной». Президент компании сообщил, что в настоящее время сделан упор на выпуск именно этой версии внедорожника: на каждые две Niva Legend приходится три Niva Travel.