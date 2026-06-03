Внедорожник стал новым бестселлером «АвтоВАЗа»

Соколов: Lada Niva Travel стала новым бестселлером и самой прибыльной моделью «АвтоВАЗа»

Внедорожник Lada Niva Travel стал новым бестселлером «АвтоВАЗа». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в рамках пресс-конференции заявил глава автоконцерна Максим Соколов. Именно эту модель он назвал «самой маржинальной», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда-то бестселлером была Granta, сейчас — Travel», — сказал он. Глава компании сообщил, что в настоящее время сделан упор на выпуск именно этой версии внедорожника: на каждые две Niva Legend приходится три Niva Travel.

При этом Соколов подчеркнул, что Lada Niva Legend и ряд других перезапущенных моделей фактически стали новыми машинами — у них полностью сменилась электронная архитектура, потребовалось оформлять новые паспорта транспортных средств (ПТС), а сам перезапуск потребовал значительных инвестиций.

Отдельно глава концерна остановился на успехе Lada Iskra. В апреле продажи модели составили три тысячи единиц, она вошла в десятку самых популярных автомобилей в России, обойдя по реализации обе «Нивы». Причем все это в условиях жесточайшей конкуренции, подчеркнул Соколов. «Конечно, мы удовлетворены», — заявил он.

Также стало известно, что летом этого года будет показан прототип гоночной версии Iskra Sport. Сам топ-менеджер признался, что еще не видел новинку. Он сообщил, что в 2027 году «АвтоВАЗ» планирует организовать монокубок — кольцевые гонки на идентичной технике.

По словам Соколова, также принято решение о дальнейшей диверсификации семейства Lada Largus. Он подчеркнул, что семиместная версия пользуется большим спросом.

В части технологий концерн совместно с партнером активно интегрирует новую мультимедийную систему. Ее будут устанавливать на кроссовер Lada Azimut, а позже — и на другие модели, включая Largus. Соколов сообщил, что старт конвейерного производства Lada Azimut запланирован на сентябрь, а полноценные продажи начнутся в четвертом квартале 2026 года. В настоящее время на конвейере находятся около 200 кузовов, которые проходят испытания, в том числе в рамках ПМЭФ.

На вопрос о новом минивэне, премьера которого ожидалась на форуме, Соколов ограничился фразой: «Мы сказали — возможно», добавив, что рынок не позволяет бесконтрольно расширять модельный ряд.

Касаясь силовых агрегатов, он отметил, что прототипы собственного турбодвигателя появятся до конца 2026 года, а развернуть серийное производство «АвтоВАЗ» рассчитывает «в пределах 2027 года». По его словам, окончательные сроки будут зависеть «от конъюнктуры рынка и себестоимости».

В заключение Максим Соколов коснулся темы господдержки. Он напомнил, что в 2009 году концерн получил 75 миллиардов рублей прямой бюджетной помощи, однако «с тех пор, работая на различных должностях, я никогда не слышал, чтобы "АвтоВАЗ" получал адресную поддержку государства». Сейчас действуют общеотраслевые меры, а возврат к практике докапитализации, по его словам, «надеюсь, остался в прошлом».

Ранее представители «АвтоВАЗа» раскрыли «Ленте.ру» детали обновления автомобиля. Под капотом теперь установлен 1,8-литровый 8-клапанный мотор, знакомый по модели Niva Travel. Его максимальный крутящий момент вырос на 24 ньютон-метра, при этом 80 процентов тяги доступны уже с 1000 оборотов в минуту. Расход топлива снизился на 3–30 процентов в зависимости от условий езды.