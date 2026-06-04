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14:05, 4 июня 2026Путешествия

Пассажир домогался 17-летней попутчицы в самолете и был приговорен к ударам палками

Пассажира Scoot приговорили к тюрьме за домогательства в отношении 17-летней попутчицы
Алина Черненко

Фото: shulers / Shutterstock / Fotodom  

Пассажира самолета авиакомпании Scoot приговорили к лишению свободы и телесному наказанию за домогательства в отношении спящей 17-летней попутчицы. Об этом пишет портал inquirer.net.

Уточняется, что инцидент на борту лайнера, летевшего с японского острова Окинава в Сингапур, произошел 15 апреля, однако решение суда стало известно только 3 июня. 20-летнего Ариэля Лудфияна Муарифина отправят в тюрьму на 15 месяцев. Кроме того, его подвергнут трем ударам палками. Молодой человек признал себя виновным.

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По данным издания, Муарифин, работавший в Японии строителем, возвращался на самолете в Индонезию через Сингапур. Рядом с ним в салоне сидела несовершеннолетняя девушка. Когда она заснула, злоумышленник начал трогать ее бедра, живот и грудь. Попутчица попыталась отстраниться от Муарифина, но его это не остановило.

«Потерпевшая заявила, что чувствовала себя крайне напуганной, оскорбленной и беспомощной», — заявил в суде заместитель государственного прокурора Габриэль Ли.

Позже девушка встала со своего места и рассказала о произошедшем стюардессе, которая пересадила ее на другое место. Авиакомпания подала заявление в полицию, и подозреваемый был арестован в тот же день.

Ранее пассажира другой иностранной авиакомпании, Swiss International Airlines, обвинили в домогательствах в отношении спящей попутчицы. Мужчина погладил рукой ее промежность, а потом оставил ей записку.

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