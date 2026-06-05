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12:31, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Главный налоговик ОАЭ рассказал о привилегиях для российских инвесторов

Глава ФНУ ОАЭ Аль-Мулла заявил о привилегиях для российских инвесторов
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заинтересованы в притоке российских инвесторов, активным компаниям присваивается привилегированный статус. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» заявил генеральный директор Федерального налогового управления (ФНУ) ближневосточной страны Абдулазиз Мохаммед Аль-Мулла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Речь идет о статусе квалифицированной компании (Qualifying Free Zone Person, QFZP) в свободных экономических зонах или резидентском статусе для владельцев бизнеса, активно инвестирующих в ВВП ОАЭ. Для такого рода компаний в стране действуют налоговые льготы (нулевая ставка на прибыль, обнуление корпоративного налога).

За счет этих мер местные власти стимулируют приток новых инвесторов из других стран, включая Россию, пояснил Аль-Мулла. Все желающие также могут проконсультироваться с профильными органами ОАЭ по вопросам налогообложения и другим интересующим темам. «Мы поддерживаем всех из России, предоставляем привилегированный статус», — констатировал он.

После ввода масштабных западных санкций российский бизнес начал активно искать альтернативные рынки сбыта для товаров и услуг. ОАЭ стали одним из самых перспективных направлений, отмечал глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. В целом товарооборот России с исламскими странами по итогам прошлого года достиг 174 миллиардов долларов, а доля подобных государств в структуре внешней торговли РФ выросла до 25 процентов. Эти страны стали достойной альтернативой связям с Китаем, констатировал Катырин.

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