Названы альтернативы Китаю в торговле России за рубежом

Глава ТПП Катырин: Российский бизнес уже создал новую географию торговли

Российский бизнес уже создал новую географию торговли, но теперь нужно превратить ее из карты маршрутов в карту доходности. Об этом «Ленте.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Он подчеркнул, что нельзя «складывать яйца в одну корзину», а делать ставку только на одно направление — ошибка. В нынешних условиях устойчивость бизнеса во многом зависит от диверсификации рынков, партнеров, логистических маршрутов и финансовых инструментов.

По его словам, самый понятный контур для российских компаний — ЕАЭС. «Для регионального малого и среднего бизнеса Казахстан, Белоруссия, Киргизия часто являются более реалистичным первым шагом во внешнюю торговлю, чем дальние рынки», — сказал Катырин. ШОС он предлагает рассматривать как большую евразийскую рамку: организация объединяет десять государств, более 3,5 миллиарда человек и свыше 65 процентов территории Евразии. «По итогам 2025 года товарооборот между странами ЕАЭС и ШОС составил 368 миллиардов долларов, за десять лет он вырос в четыре раза. Доля стран ШОС во внешнеторговом обороте ЕАЭС достигла 50 процентов», — отметил глава ТПП.

Для более широкого экономического маневра подойдет БРИКС: там для России важны Индия, Бразилия, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия, ЮАР и Индонезия. «Внутри объединения обсуждаются расчеты в национальных валютах, биржевые механизмы, цифровые торговые документы, зерновая биржа БРИКС», — объяснил он. По его словам, Индия заслуживает отдельного внимания даже внутри БРИКС и ШОС. К 2030-му товарооборот между странами должен составить 100 миллиардов долларов. «Но потенциал Индии не сводится к объему рынка. Это страна с 1,4 миллиарда потребителей, быстро растущей промышленностью, большим спросом на энергоресурсы, удобрения, фармацевтику, IT, продовольствие, транспортные и инфраструктурные решения», — заметил глава ТПП.

Направлением с большим потенциалом, которое пока не раскрыто полностью, Катырин назвал АСЕАН. «Для России это Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Сингапур. Здесь перспективны продовольствие, удобрения, энергетика, фармацевтика, химия, цифровые решения, образование, туризм, судостроение, транспортная инфраструктура», — добавил он.

Отдельно эксперт упомянул исламский мир. Согласно данным Минэкономразвития, товарооборот России с такими странами в прошлом году достиг 174 миллиардов долларов и вырос на 6 процентов. Их доля во внешней торговле России выросла до 25 процентов по сравнению с 2021 годом.