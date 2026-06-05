Песков: Позиция США по Украине последовательная и противоречивая одновременно

Позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине последовательная и противоречивая одновременно. Так недавние заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Киева прокомментировал в беседе с «Известиями» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция Белого Дома, она, с одной стороны, последовательная, с другой стороны, как все в мировых делах, весьма противоречива. Она последовательна с точки зрения того, что совсем недавно заявлял госсекретарь Рубио, который сказал: "Ну, мы, в целом, поддерживаем только одну сторону — это Украина, мы туда и оружие поставляем". Это последовательно происходит», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что США, с другой стороны, демонстрируют искреннее желание помочь в урегулировании украинского конфликта, о чем свидетельствуют усилия американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Рубио в ходе слушаний в Конгрессе США заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева. «Мы явно выбрали сторону», — отметил госсекретарь.