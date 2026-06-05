В Кремле раскрыли отношение Путина к диалогу с Европой

Песков: Путин открыт к разговорам с Европой, им достаточно взять телефон и набрать номер

Президент России Владимир Путин открыт к разговорам с представителями Европы, им достаточно взять телефон и набрать номер. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин открыт к диалогу. Если европейцы отойдут от своей парадигмы не общения, им достаточно взять трубку телефона и набрать номер», — сказал представитель Кремля.

Песков назвал тупиковым путь молчания между Россией и Европой, поскольку количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле. «И мы не инициаторы этого молчания», — добавил он.

Ранее газета Die Zeit со ссылкой на источники сообщила, что Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. По данным издания, канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании.