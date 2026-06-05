Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:21, 5 июня 2026Мир

В Кремле раскрыли отношение Путина к диалогу с Европой

Песков: Путин открыт к разговорам с Европой, им достаточно взять телефон и набрать номер
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин открыт к разговорам с представителями Европы, им достаточно взять телефон и набрать номер. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин открыт к диалогу. Если европейцы отойдут от своей парадигмы не общения, им достаточно взять трубку телефона и набрать номер», — сказал представитель Кремля.

Песков назвал тупиковым путь молчания между Россией и Европой, поскольку количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле. «И мы не инициаторы этого молчания», — добавил он.

Ранее газета Die Zeit со ссылкой на источники сообщила, что Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. По данным издания, канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День третий. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    На ПМЭФ объявили о проведении Всероссийского «месяца профориентации»

    Галузин раскрыл отношение России к сближению Армении и ЕС

    Билайн и РЖД договорились о совместном внедрении технологий квантовых коммуникаций

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти своих граждан из-за украинской атаки

    Захарова прокомментировала атаку ВСУ по кораблям в Азовском море

    Место поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых попало на видео

    Фон дер Ляйен связала взрыв морского дрона в Румынии с Россией

    В Москве разрешили купаться в восьми водоемах

    Звезда «Папиных дочек» назвала необычную альтернативу украшениям Cartier

    Песков порассуждал о постановке максималистских целей

    106-летняя служанка герцогов раскрыла алкогольный секрет долголетия

    Галузин раскрыл отношение России к сближению Армении и ЕС

    Пропавшая в Таиланде россиянка влюбилась в диджея и улетела с ним в ОАЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok