Германия начала интенсивную подготовку к переговорам с Россией

Die Zeit: Германия последние недели интенсивно готовится к переговорам с Россией

Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на источники.

По данным издания, канцелярия проводит регулярные консультации по этой теме, особенно с представителями Франции и Великобритании.

«Постепенно открывается окно для переговоров между европейской стороной и Россией», — передает издание словам источника.

При этом, по словам другого источника, в ближайшие недели пройдут обсуждения формата возможных переговоров с Москвой. Уточняется, что формат должен быть «максимально действенным» и «максимально легитимным».

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль призвал президента России Владимира Путина начать процесс переговоров об урегулировании конфликта на Украине с участием Европы. Он добавил, что пришло время сесть за стол переговоров.