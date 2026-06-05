Глава МИД Германии обратился к Путину

Вадефуль призвал Путина начать переговоры по Украине с участием Европы

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента России Владимира Путина начать процесс переговоров об урегулировании конфликта на Украине с участием Европы. Об этом сообщает телеканал n-tv.

«Пришло время сесть за стол переговоров», — сказал он.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, конфликт достиг той точки, когда его необходимо срочно завершить.

Ранее Путин заявил, что Европейский союз мог бы помочь в решении украинского вопроса, убедив Киев пойти на компромиссы. Он также отметил, что в Киеве хорошо знают, что урегулирование конфликта должно лежать в рамках договоренностей России и США, достигнутых по итогам саммита на Аляске.