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Силовые структуры
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12:19, 5 июня 2026Силовые структуры

Россиянин не смог простить старые обиды и решил взорвать соперника

Житель Фрязино собрал бомбу ради расправы над обидевшим его коммерсантом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Московской области предстанет перед судом 61-летний житель Фрязино, обвиняемый в попытке расправы над местным предпринимателем. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, причиной покушения стал затяжной конфликт между обвиняемым и коммерсантом. Не стерпев старых обид, мужчина самостоятельно собрал взрывное устройство и в ночь на 10 февраля прикрепил его к нижней части автомобиля потерпевшего. При пересечении железнодорожного переезда бомба сработала и водитель получил осколочное ранение ноги.

Следователи и криминалисты провели множество допросов и экспертиз, сумев установить причастность мужчины к преступлению. На изъятых предметах был обнаружен ДНК-профиль обвиняемого. Под тяжестью собранных доказательств он дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в подмосковном в коттеджном поселке «Бахтеево-парк» произошел взрыв гранаты, стоившей жизни двум россиянам.

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