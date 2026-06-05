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09:31, 5 июня 2026Россия

Под Москвой взрыв прогремел в коттеджном поселке

«112»: Два человека стали жертвами взрыва гранаты в коттеджном поселке в Подмосковье
Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подмосковье взрыв прогремел в коттеджном поселке «Бахтеево-парк». Жертвами инцидента с гранатой стали два человека, передает Telegram-канал «112».

По данным издания, после взрыва возник пожар. Спасатели после тушения нашли без признаков жизни 51-летнего мужчину на участке рядом с домом без ног. Останки 41-летнего жителя заметили внутри сгоревшего здания.

Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что двое взрослых и ребенок пострадали в результате взрыва в кафе в Новосибирске. Кроме того, в здании оказался разрушен потолок и уничтожена оргтехника. Сотрудники новосибирской прокуратуры начали проводить проверку.

Еще раньше стало известно о взрыве в кафе в Ставропольском крае. Тогда пострадали восемь человек, среди которых были дети. Выяснилось, что в здании рванул газовый баллон.

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