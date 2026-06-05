Молодая россиянка расправилась с сыном после его рождения

В Кировской области 20-летнюю женщину заподозрили в убийстве 2-месячного сына

В Кировской области 20-летняя местная жительница расправилась со своим двухмесячным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении молодой женщины возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в ночь на 1 июня в поселке Ленинская Искра молодая мама несколько раз ударила новорожденного рукой по голове. В результате мальчик не выжил. После преступления россиянка и ее сожитель скрылись, но подозреваемую удалось оперативно задержать.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу штата Аризона, которая расправилась с новорожденной дочерью и 45 лет избегала наказания