04:00, 15 апреля 2026

Женщина расправилась с новорожденной дочерью и 45 лет избегала наказания

Никита Савин
Фото: Stutsman County Correctional Center

В США арестовали жительницу штата Аризона, которая расправилась с новорожденной дочерью и 45 лет избегала наказания. Об этом пишет New York Post.

Останки девочки, которую в полиции назвали Ребеккой, обнаружили в 1981 году на территории Государственного колледжа Вэлли-Сити в Северной Дакоте. Эксперты установили, что ребенок был жив после рождения, однако его сразу же удушили. На протяжении десятилетий дело оставалось нераскрытым. В 2019 году останки снова изучили и составили ДНК-профиль возможных родственников девочки.

В конце 2021 года следователи вышли на Нэнси Джин Троттье, которая училась в колледже с 1978 по 1982 год. Во время первого допроса женщина вела себя странно. Она заявила, что, возможно, является преступницей, и согласилась сдать образец ДНК. Позже это же сделал ее муж. В 2023 году эксперты выяснили, что Троттье и ее муж с огромной долей вероятности были родителями Ребекки. Кроме того, следователи нашли ДНК женщины на салфетке, обнаруженной рядом с девочкой в 1981-м.

7 апреля 65-летнюю женщину арестовали и обвинили в расправе над девочкой. Преступление было квалифицировано как особо тяжкое. Троттье грозит пожизненное заключение без права на УДО.

Ранее сообщалось, что в США убийцу 22-летней девушки поймали через 42 года. Преступника удалось найти благодаря использованию новых методов исследования ДНК.

