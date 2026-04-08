19:52, 8 апреля 2026

Убийцу 22-летней девушки поймали через 42 года

В США арестовали преступника, который убил 22-летнюю девушку в 1984 году
Никита Савин
Полиция американского штата Джорджия объявила о поимке насильника и убийцы девушки через 42 года после совершения преступлений. Об этом сообщает Fox News.

22-летнюю Сандру Кей Дэвис обнаружили без признаков жизни недалеко от дома 1 сентября 1984 года в городе Уэйкросс. Следователи установили, что девушку изнасиловали и удушили. Полиция сразу же привлекла к расследованию Бюро расследований Джорджии (GBI), однако по горячим следам преступника так и не поймали.

В марте, благодаря использованию новых методов исследования ДНК, следователи вышли на 68-летнего Фредди Ли Грейнджера. 31 марта он был обнаружен, арестован и обвинен в расправе над Дэвис. Мужчину содержат в тюрьме без права выхода под залог. Власти заявили, что разоблачить Грейнджера удалось благодаря совместной работе GBI, Департамента полиции Уэйкросса, Управления шерифа округа Уэр и Департамента общественного надзора штата Джорджия.

В данный момент следователи устанавливают все детали происшествия. Власти обратились к гражданам с просьбой поделиться любой информацией о подозреваемом.

Ранее в США полицейские нашли убийцу, расправившегося с семилетней девочкой в 1996 году. Им оказался 61-летний Роберт Скотт Фроберг, уже отбывающий срок в тюрьме штата Алабама.

