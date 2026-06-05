Варламов пожаловался на задержание и досмотры в Израиле

Блогер Илья Варламов пожаловался на частые досмотры в аэропортах Израиля

Российского тревел-блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) часто досматривают в аэропортах Израиля, а также однажды допрашивали на протяжении четырех часов. Об этом инфлюэнсер рассказал проекту Sheinkin40, запись разговора опубликована на YouTube.

По словам Варламова, во время одной из поездок его задержали в аэропорту имени Бен-Гуриона за репортаж из cектора Газа в его блоге. Служба безопасности сочла, что блогер побывал в Газе, хотя в действительности он только скопировал материал и фотографии у известного СМИ. «Такая тупость. (...) Четыре часа они меня мурыжили-мурыжили», — добавил инфлюэнсер.

Кроме того, блогер заявил, что при каждом вылете из Израиля служба безопасности тщательно досматривает его отдельно от других пассажиров. «Меня каждый раз посылают на это. Это у меня сейчас наболело», — пожаловался он.

Ранее сообщалось, что защита Варламова обжаловала заочный приговор, вынесенный ему в России. Блогеру назначили восемь лет колонии за уклонение от обязанностей иноагента и распространении фейков про Российскую армию.