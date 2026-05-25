Блогер Варламов обжаловал свой восьмилетний приговор

Защита блогера Варламова обжаловала его 8-летний приговор за фейки о ВС России

Защита блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала его заочный приговор. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на суд.

В августе прошлого года Мещанский районный суд Москвы приговорил блогера к восьми годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Позже это решение подтвердил Мосгорсуд.

Илью Варламова заочно признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента и распространении фейков про Российскую армию. Как установил суд, он дважды привлекался к административной ответственности из-за отсутствия плашки иноагента под своими материалами.

Кроме того, блогер распространял фейки про Вооруженные силы (ВС) России под видом достоверной информации на одном из видеохостингов. Сейчас он находится за границей и объявлен в международный розыск.

