Блогер Варламов обжаловал свой восьмилетний приговор

14:35, 25 мая 2026Силовые структуры

Защита блогера Варламова обжаловала его 8-летний приговор за фейки о ВС России
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Петр Зуев / ТАСС

Защита блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала его заочный приговор. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на суд.

В августе прошлого года Мещанский районный суд Москвы приговорил блогера к восьми годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Позже это решение подтвердил Мосгорсуд.

Илью Варламова заочно признали виновным в уклонении от обязанностей иноагента и распространении фейков про Российскую армию. Как установил суд, он дважды привлекался к административной ответственности из-за отсутствия плашки иноагента под своими материалами.

Кроме того, блогер распространял фейки про Вооруженные силы (ВС) России под видом достоверной информации на одном из видеохостингов. Сейчас он находится за границей и объявлен в международный розыск.

