Суд определился с наказанием для блогера Варламова

Суд заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Варламова за фейки о ВС России

Суд определился с приговором в отношении блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Блогера заочно признали виновным в уклонении от обязанностей иноагентов, а также в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере почти 100 миллионов рублей.

Как установил суд, Варламов, находясь за границей, дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но так и не начал ставить под своими материалами необходимую плашку. Кроме того, он распространял фейки про ВС РФ под видом достоверной информации на одном из видеохостингов.

Сам Варламов сейчас находится в межгосударственном розыске. Он заочно арестован.

Ранее прокурор запросил для Варламова восемь лет лишения свободы и штраф в размере 99 миллионов рублей.