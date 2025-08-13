Силовые структуры
16:02, 13 августа 2025Силовые структуры

Блогеру Варламову запросили многолетний срок

Прокурор запросил для блогера Варламова 8 лет колонии и 99 млн рублей штрафа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Прокурор запросил для блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) восемь лет колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также гособвинение просит назначить блогеру штраф в размере 99 миллионов рублей.

Варламова заочно обвиняют по статьям об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов, а также о публичном распространении фейков о Российской армии. Он объявлен в розыск.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении блогера стало то, что дважды за год он привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки, а будучи за пределами России публиковал на YouTube видео, в которых распространял ложную информацию о военных Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что в Москве следствие просит заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

