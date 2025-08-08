Следователи попросили заочно арестовать российского писателя Дмитрия Быкова

В Москве следствие просит заочно арестовать писателя Быкова за фейки об армии РФ

В Москве следствие просит заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за фейки об армии РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти») УК РФ.

По данным агентства, в Черемушкинский суд города поступило соответствующее ходатайство. Заседание назначено на 8 августа.

По данным следствия, Быков разместил видеоролик в открытом доступе, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.

Также в нарушение порядка деятельности иностранного агента писатель не предоставил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.

Ранее сообщалось, что в отношении российского писателя Дмитрия Быкова возбудили уголовное дело.