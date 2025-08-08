Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 8 августа 2025Силовые структуры

Следователи попросили заочно арестовать российского писателя Дмитрия Быкова

В Москве следствие просит заочно арестовать писателя Быкова за фейки об армии РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Москве следствие просит заочно арестовать писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за фейки об армии РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти») УК РФ.

По данным агентства, в Черемушкинский суд города поступило соответствующее ходатайство. Заседание назначено на 8 августа.

По данным следствия, Быков разместил видеоролик в открытом доступе, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.

Также в нарушение порядка деятельности иностранного агента писатель не предоставил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.

Ранее сообщалось, что в отношении российского писателя Дмитрия Быкова возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    Великобритания захотела улучшить отношения с одной страной

    Внука культового актера задержали за нападение на женщину

    Стало известно о готовности Украины пойти на уступки ради перемирия

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    В Индии высказались о прекращении закупок российской нефти

    В ВСУ начали использовать самокаты

    Россиян предупредили о риске опасного заболевания из-за арбуза

    ChatGPT начал предлагать пользователям «бредовые» идеи и сводить их с ума

    Астероид пролетел над российским регионом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости