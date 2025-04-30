В отношении российского писателя Дмитрия Быкова возбудили уголовное дело

Следователи завели уголовное дело о дискредитации армии на писателя Быкова

В Москве в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) возбудили уголовное дело о дискредитации вооруженных сил России и об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, Быков разместил видеоролик в открытом доступе, в котором, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.

Также в нарушение порядка деятельности иностранного агента писатель не предоставил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством.

«Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных служб. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении Быкова в розыск», — заявили в СКР.

В начале апреля уехавший из России писатель Дмитрий Быков заявил, что рано или поздно планирует вернуться в страну.