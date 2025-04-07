Писатель Быков пообещал вернуться в Россию

Писатель Дмитрий Быков заявил, что окончательно вернется в Россию

Уехавший из России писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что рано или поздно планирует вернуться в страну. Об этом он рассказал в шоу «На привале».

«Не если, а когда я вернусь в Россию, это не будет оседлое возвращение. Рано или поздно, надеюсь, навеки вернусь — на Востряковское кладбище», — сообщил Быков.

Также Быков прокомментировал свою жизнь в США в связи с приказом главы Белого дома Дональда Трампа предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов. «Я всегда себя представлял бездомным, это один из самых главных моих страхов», — заявил он.

Писатель покинул Россию в 2022 году и переехал в США, где проживает до сих пор. Статус иностранного агента он получил в июле того же года.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала ИП Быкова в России.