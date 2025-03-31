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12:04, 31 марта 2025Культура

Быков прекратил ведение бизнеса в России

Mash: ФНС ликвидировала ИП писателя Дмитрия Быкова в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский писатель Дмитрий Быков (внесен в реестр иноагентов) прекратил ведение бизнеса в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала его ИП после получения от писателя соответствующего заявления. «Быков закрыл свое юрлицо, по которому он участвовал в тендерах на исполнение собственных выступлений в театрах Москвы и других городов [России]», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что группа «Мумий Тролль» больше не планирует давать концерты в российских городах.

О внесении Минюстом России писателя в реестр СМИ-иноагентов стало известно 29 июля 2022 года.

Вот это да!
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