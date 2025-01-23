Трамп приказал предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов

Президент США Дональд Трамп приказал ведомствам предпринять все действия для выдворения незаконных мигрантов, которые попадают в страну через южную границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Трамп дает разрешение и поручает министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и государственному департаменту предпринять все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов», — говорится в заявлении.

Ранее Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов по «ускоренной процедуре», при которой не требуется решение иммиграционного суда.

Трамп также поручил провести серию миграционных рейдов по церквям и школам. Как сообщили в Министерстве внутренней безопасности США, преступники больше не смогут прятаться в этих местах с целью избежать ареста.