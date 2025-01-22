Трамп поручил депортировать нелегальных мигрантов без суда

NYT: Администрация Трампа разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда

Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов по «ускоренной процедуре», при которой не требуется решение иммиграционного суда. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Результатом этой политики станет укрепление национальной и общественной безопасности, а также сокращение государственных расходов за счет оперативного принятия решений об иммиграции. Это обеспечит ускоренное выдворение из США тех, кто не имел права на въезд и пребывание на территории государства, а также права на защиту от высылки», — заявили в ведомстве.

Авторы материала пояснили, что ранее такая процедура применялась «в основном в южных штатах», которые сталкиваются с проблемой большого потока нелегальных мигрантов. Однако теперь ускоренная процедура будет действовать на всей территории США.

Ранее Трамп поручил провести серию миграционных рейдов по церквям и школам. Как сообщили в Министерстве внутренней безопасности США, преступники больше не смогут прятаться в этих местах с целью избежать ареста.