Трамп поручил проводить рейды по церквям и школам

Bloomberg: Трамп поручил проводить миграционные рейды по церквям и школам

Американский лидер Дональд Трамп поручил провести серию миграционных рейдов по церквям и школам. Об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности США, передает Bloomberg.

«Преступники больше не смогут прятаться в американских школах и церквях, чтобы избежать ареста. Администрация Трампа не будет связывать руки храбрым правоохранительным органам, а вместо этого доверит им руководствоваться здравым смыслом», — отметил неназванный представитель ведомства.

Авторы материала добавили, что сообщества мигрантов в городах от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса «остаются в напряжении» после того, как Трамп предоставил правоохранительным органам право проводить проверки в местах, которые «ранее находились под защитой».

Ранее куратор по вопросам безопасности границ в администрации Трампа Томас Хоман заявил, что иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала проводить операции по отлову нелегальных мигрантов и их последующей депортации из страны. При этом он не стал называть действия ICE «рейдами», поскольку, по его словам, проводятся целенаправленные правоохранительные операции, а сотрудники органов в курсе, кого и где им нужно искать, их действия хорошо спланированы.