В США стартовали операции по отлову нелегальных мигрантов

CNN: В США ICE начала операции по отлову нелегальных мигрантов для их депортации

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) начала проводить операции по отлову нелегальных мигрантов и их последующей депортации из страны. Такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента Дональда Трампа Томас Хоман.

«Да, иммиграционная и таможенная служба сегодня уже обеспечивает соблюдение закона. Как я уже говорил, они сосредоточены на угрозах общественной безопасности. Это будет нашим приоритетом с самого начала. Так что офицеры ICE вернулись к своей работе», — подчеркнул собеседник телеканала.

В то же время Хоман не стал называть действия ICE «рейдами», поскольку, по его словам, проводятся целенаправленные правоохранительные операции, а сотрудники органов в курсе, кого и где им нужно искать, их действия хорошо спланированы. Задерживать будут нелегальных мигрантов с уголовными судимостями, а также людей, угрожающих общественной безопасности.

«Это происходит по всей стране. Я не собираюсь сообщать вам конкретные места ради безопасности офицеров, но ICE вернулась к работе с сегодняшнего дня, чего они не могли делать годами», — добавил Хоман.

Ранее стало известно, что Трамп ввел ограничение на предоставление американского гражданства по праву рождения. Указ будет применяться в случаях, когда родители незаконно находятся в США, а также в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец является негражданином.