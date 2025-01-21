Трамп ввел ограничение на предоставление американского гражданства по праву рождения

Трамп подписал ограничивающий получение гражданства США по праву рождения указ

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что федеральным агентствам будет запрещено выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданам США. По данным телеканала, это будет касаться детей, родившихся через 30 дней после введения этой меры. Кроме того, указ будет применяться в случаях, когда родители незаконно находятся в США, а также в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец является негражданином.

Также отмечается, что решение ввести такую меру основано на фразе из 14-й поправки к Конституции США. В частности, некоторые сторонники жесткой линии в отношении иммиграции утверждают, что дети иммигрантов, не имеющих документов, «не подпадают под юрисдикцию» США. Однако юристы утверждают, что такая формулировка направлена против детей иностранных дипломатов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в первый час своего президентства закрыл приложение CPB One, предназначенное для легального въезда мигрантов.