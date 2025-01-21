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07:24, 21 января 2025Мир

Трамп ввел ограничение на предоставление американского гражданства по праву рождения

Трамп подписал ограничивающий получение гражданства США по праву рождения указ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что федеральным агентствам будет запрещено выдавать определенные документы, которые обычно предоставляются гражданам США. По данным телеканала, это будет касаться детей, родившихся через 30 дней после введения этой меры. Кроме того, указ будет применяться в случаях, когда родители незаконно находятся в США, а также в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец является негражданином.

Также отмечается, что решение ввести такую меру основано на фразе из 14-й поправки к Конституции США. В частности, некоторые сторонники жесткой линии в отношении иммиграции утверждают, что дети иммигрантов, не имеющих документов, «не подпадают под юрисдикцию» США. Однако юристы утверждают, что такая формулировка направлена против детей иностранных дипломатов.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в первый час своего президентства закрыл приложение CPB One, предназначенное для легального въезда мигрантов.

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