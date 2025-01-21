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04:58, 21 января 2025Мир

Трамп объявил режим ЧС на южной границе США

Дональд Трамп ввел режим ЧС на границе США с Мексикой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд подписал ряд указов, которые приведут к ужесточению иммиграционных мер. Об этом сообщает CNN.

В частности, он ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на южной границе США.

Отмечается, что это повлечет развертывание дополнительных ресурсов Пентагона и Вооруженных сил страны для завершения строительства пограничной стены. В то же время Трамп подчеркнул, что его «устраивает законная иммиграция». Вместе с тем, ранее газета The New York Times сообщала, что глава Белого дома в первый час своего президентства закрыл приложение CPB One, предназначенное для легального въезда мигрантов.

Ранее Дональд Трамп обещал, что его администрация незамедлительно начнет решать проблему незаконной миграции, пообещав остановить «вторжение через границу» с Мексикой уже к вечеру 20 января.

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