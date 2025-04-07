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21:22, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Раскрыта одна из самых популярных схем мошенников

В МВД заявили об обмане россиян мошенниками с помощью фейковых лотерей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, которые реализуются через спам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В МВД предупредили, что если лотерею проводит не крупный бренд или уполномоченный федеральный орган, а гарантия получения призов отсутствует, то вероятность материального ущерба для россиян увеличивается.

«В примере — стандартная мошенническая лотерея — яркая обложка, три бесплатных "вращения", обязательный выигрыш значительной суммы и требование оплатить пошлину на выигрыш», — отметили в ведомстве.

Россиянам напомнили, что в России государственные и частные лотереи запрещены с 2014 года. Их могут проводить только уполномоченные федеральные органы — например, Министерство спорта России.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с долгами за ЖКХ. Мошенники кладут в почтовые ящики квитанции, в которых указывают на наличие якобы задолженности по платежам.

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