Россиян предупредили о схеме мошенников с долгами за ЖКХ

МВД: Мошенники обманывают россиян при помощи схемы с якобы долгами за ЖКХ

Злоумышленники для хищения денежных средств и получения доступа к личной информации могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги, которые предлагается оплатить по поддельным QR-кодам. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, сообщает ТАСС.

Так, мошенники кладут в почтовые ящики квитанции, в которых указывают на наличие якобы задолженности по платежам. В квитанции размещен фальшивый QR-код для оплаты. Если перевести деньги по указанному коду, они поступят на счет аферистов.

Помимо этого, QR-код в квитанции может вести на фишинговую ссылку, и в случае перехода по ней злоумышленники могут получить доступ к персональной информации жертвы.

В случае сомнений в подлинности документа следует сравнить информацию в платежном документе с ранее поступавшими квитанциями или обратиться в свою управляющую компанию, призвали в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать желающих похудеть россиян, предлагая им приобрести препараты «Оземпик» и «Мунджаро», которые предназначены для пациентов с сахарным диабетом и которые многие используют для снижения веса.

