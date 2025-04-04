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18:14, 4 апреля 2025Интернет и СМИ

Мошенники стали обманывать желающих похудеть россиян

МВД: Мошенники обманывают россиян под предлогом продажи «Оземпика»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: David J. Phillip / AP

Мошенники стали обманывать желающих похудеть россиян, предлагая им приобрести препараты «Оземпик» и «Мунджаро», которые предназначены для пациентов с сахарным диабетом и которые многие используют для снижения веса. Об этом в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» предупредило МВД России.

Отмечается, что злоумышленники создают ресурсы, на которых размещают объявления о продаже данных препаратов без рецепта. Затем мошенники переводят диалог с покупателем в мессенджеры. «После оплаты диалог с покупателем прекращается», — добавили в МВД.

Там также указали, что производитель «Оземпика» еще в 2023 году прекратил поставки в Россию, в то время как «Мунджаро» не имеет действующего регистрационного удостоверения в России и запрещен к продаже в стране.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали россиянам не приобретать лекарственные средства без назначения врача.

Ранее ученые обнаружили, что «Оземпик» и «Мунджаро» могут увеличивать риск серьезных глазных заболеваний, включая потерю зрения. Также уточнялось, что врачи призывают не отказываться от лекарств, но требуют тщательного контроля за их побочными эффектами.

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