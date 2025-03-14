Выявлена новая опасность «Оземпика»

JAMA Ophthalmology: Побочным эффектом «Оземпика» может быть ухудшение зрения

Популярные препараты для похудения «Оземпик» и «Маунджаро» могут увеличивать риск серьезных глазных заболеваний, включая потерю зрения. Исследование, опубликованное в JAMA Ophthalmology, показало, что у некоторых пациентов вскоре после начала приема этих лекарств развились опасные осложнения.

Ученые из Университета Юты изучили случаи девяти пациентов, у которых вскоре после начала приема этих препаратов развились серьезные проблемы с глазами. У семерых из них диагностировали переднюю ишемическую оптическую нейропатию (NAION) — нарушение кровоснабжения зрительного нерва, известное как «инсульт глаза». Еще у двоих пациентов обнаружили воспаление зрительного нерва и редкую форму поражения сетчатки, вызывающую частичную слепоту.

Ранее ученые Гарварда выяснили, что люди, принимающие семаглутид (действующее вещество «Оземпика»), в 4-7 раз чаще сталкиваются с NAION. По мнению специалистов, препараты могут слишком резко снижать уровень сахара в крови, вызывая отек зрительного нерва.

Врачи призывают не отказываться от лекарств, но требуют тщательного контроля за их побочными эффектами. Они настаивают на проведении дополнительных исследований, чтобы оценить возможные риски и защитить пациентов.

В связи с популярностью «Оземпика», учеными проводится множество исследований, направленных на повышение эффективности его применения. В марте этого года специалистами был найден способ продлить действие препарата, который обходит защитный механизм организма, замедляющий метаболизм.

