Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:21, 14 марта 2025Наука и техника

Выявлена новая опасность «Оземпика»

JAMA Ophthalmology: Побочным эффектом «Оземпика» может быть ухудшение зрения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kristine Wook / Unsplash

Популярные препараты для похудения «Оземпик» и «Маунджаро» могут увеличивать риск серьезных глазных заболеваний, включая потерю зрения. Исследование, опубликованное в JAMA Ophthalmology, показало, что у некоторых пациентов вскоре после начала приема этих лекарств развились опасные осложнения.

Ученые из Университета Юты изучили случаи девяти пациентов, у которых вскоре после начала приема этих препаратов развились серьезные проблемы с глазами. У семерых из них диагностировали переднюю ишемическую оптическую нейропатию (NAION) — нарушение кровоснабжения зрительного нерва, известное как «инсульт глаза». Еще у двоих пациентов обнаружили воспаление зрительного нерва и редкую форму поражения сетчатки, вызывающую частичную слепоту.

Ранее ученые Гарварда выяснили, что люди, принимающие семаглутид (действующее вещество «Оземпика»), в 4-7 раз чаще сталкиваются с NAION. По мнению специалистов, препараты могут слишком резко снижать уровень сахара в крови, вызывая отек зрительного нерва.

Врачи призывают не отказываться от лекарств, но требуют тщательного контроля за их побочными эффектами. Они настаивают на проведении дополнительных исследований, чтобы оценить возможные риски и защитить пациентов.

В связи с популярностью «Оземпика», учеными проводится множество исследований, направленных на повышение эффективности его применения. В марте этого года специалистами был найден способ продлить действие препарата, который обходит защитный механизм организма, замедляющий метаболизм.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с Путиным

    В Британии задержали Вячеслава Платона за отмывание денег

    Трамп вызвал гнев у американских ветеранов

    Министр спорта России оценил снятие с него санкций ЕС

    Россиян вынудили ходить по квартире в противогазах из-за ошибки проектирования

    Военный эксперт призвал возвести защитные сооружения в российском приграничном регионе

    Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл

    МВД раскрыло подробности ЧП со стрельбой возле детского сада в Москве

    Стало известно имя еще одного зарубежного гостя на параде Победы в Москве

    Трамп заявил о высоких шансах завершения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше