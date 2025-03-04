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18:19, 4 марта 2025Наука и техника

Найден способ усилить действие «Оземпика» и продлить похудение

Cell Metabolism: Ген Plvap влияет на похудение при приеме Ozempic
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tom Little / Reuters

Ученые обнаружили способ обойти защитный механизм организма, который замедляет метаболизм при снижении калорийности питания. Исследование Университета Южной Дании, опубликованное в Cell Metabolism, может привести к созданию новых методов лечения ожирения и диабета.

В ходе экспериментов на мышах исследователи изучали работу гена Plvap, связанного с обменом липидов. Оказалось, что его отключение мешает печени «понять», что организм находится в режиме голодания. В результате печень продолжает активно сжигать сахар, а жир перенаправляется в мышцы, что улучшает чувствительность к инсулину и снижает уровень сахара в крови.

По словам ведущего автора исследования, профессора Кима Равнскьера, если удастся контролировать этот процесс у людей, это позволит продлить эффективность препаратов для похудения, таких как Wegovy и Ozempic. В настоящее время пациенты сталкиваются с эффектом «плато», когда после потери 20-25 процентов массы тела организм адаптируется и дальнейшее снижение веса останавливается.

Кроме того, исследователи выявили, что ключевую роль в регуляции обмена веществ играет не основная группа клеток печени, а звездчатые клетки. Это открытие может изменить подход к изучению метаболических заболеваний, таких как диабет второго типа и жировая болезнь печени.

На данный момент работа ограничивается исследованиями на мышах, но ученые надеются, что дальнейшее изучение механизма Plvap поможет разработать новые методы борьбы с ожирением и нарушениями обмена веществ.

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