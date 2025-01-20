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01:51, 20 января 2025Мир

Трамп пообещал прекратить «вторжение» мигрантов через границу сразу после инаугурации

Трамп пообещал прекратить вторжение мигрантов через границу к вечеру 20 января
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация незамедлительно начнет решать проблему незаконной миграции, пообещав остановить «вторжение через границу» с Мексикой уже к вечеру 20 января. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером зайдет солнце, вторжение через наши границы прекратится», — заявил Трамп.

Он добавил, что анонсированная им ранее масштабная депортация нелегалов из США начнется «в очень скором времени».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа начнет реализовывать его предвыборные обещания о депортации нелегальных мигрантов на следующий день после его инаугурации. В операции будут задействованы порядка двухсот сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Затем облавы на мигрантов ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами.

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