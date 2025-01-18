В США сообщили о планах Трампа начать крупномасштабный рейд против мигрантов

WSJ: Трамп приступит к депортации мигрантов на следующий день после инаугурации

Администрация избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа начнет реализовывать его предвыборные обещания о депортации нелегальных мигрантов на следующий день после его инаугурации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным источников издания, первый «крупномасштабный рейд против мигрантов» пройдет в Чикаго во вторник утром и продлится до конца недели. В операции будут задействованы порядка двухсот сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США. Затем облавы на мигрантов ожидаются в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что в первый же день пребывания у власти подпишет пакет указов о закрытии границы США для нелегальных мигрантов. В начале декабря Дональд Трамп рассказал, что власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов. Тогда он указывал, что массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда он официально вступит в свою должность.