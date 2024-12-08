Трамп заявил о планах по депортации всех незаконных мигрантов из США

Трамп заявил о плане за 4 года депортировать всех незаконных мигрантов из США

Власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов, заявил избранный президентом Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал NBC.

По его словам, массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда новый президент официально вступит в свою должность. Глава государства сказал, что начнет депортацию с осужденных нелегальных мигрантов.

Трамп добавил, что гражданам США, среди членов семей которых есть нелегалы, возможно, придется сделать выбор. «Я не хочу разбивать семьи, поэтому единственный способ не разбить семью — это сохранить их вместе и отправить всех обратно», — сказал он.

По его словам, исключение планируется сделать для «мечтателей» — лиц, незаконно попавших в США в молодом возрасте и уже проживших в стране много лет.

В ноябре избранный президент США Дональд Трамп заявил, что глава Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе телефонного разговора пообещала оказать ему помощь в борьбе с нелегальной миграцией.