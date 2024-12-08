Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:02, 8 декабря 2024Мир

Трамп заявил о планах по депортации всех незаконных мигрантов из США

Трамп заявил о плане за 4 года депортировать всех незаконных мигрантов из США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Mike Blake / Reuters

Власти США намерены в течение четырех лет депортировать всех незаконных мигрантов, заявил избранный президентом Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал NBC.

По его словам, массовая депортация нелегалов начнется 20 января, когда новый президент официально вступит в свою должность. Глава государства сказал, что начнет депортацию с осужденных нелегальных мигрантов.

Трамп добавил, что гражданам США, среди членов семей которых есть нелегалы, возможно, придется сделать выбор. «Я не хочу разбивать семьи, поэтому единственный способ не разбить семью — это сохранить их вместе и отправить всех обратно», — сказал он.

По его словам, исключение планируется сделать для «мечтателей» — лиц, незаконно попавших в США в молодом возрасте и уже проживших в стране много лет.

В ноябре избранный президент США Дональд Трамп заявил, что глава Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе телефонного разговора пообещала оказать ему помощь в борьбе с нелегальной миграцией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сирийские боевики вошли в окрестности города с российской военной базой

      Россиянин описал сельских девушек в Германии фразой «не прочь хорошо отдохнуть»

      Востоковед прокомментировал прогноз Жириновского о будущем Сирии при свержении Асада

      Раскрыта максимальная ставка за билет на «Щелкунчика» в Большом театре

      Трамп заявил о планах по депортации всех незаконных мигрантов из США

      Трамп раскрыл условия членства США в НАТО

      McLaren впервые с 1998 года выиграл Кубок конструкторов «Формулы-1»

      Молчание Асада о событиях в Сирии назвали вопросом безопасности

      В России перечислили два неутешительных для Сирии сценария после мятежа

      Трамп захотел изменить конституцию США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше