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04:09, 28 ноября 2024Мир

Трамп рассказал о готовности Мексики помогать в борьбе с мигрантами

Трамп: президент Мексики пообещала бороться с нелегальными мигрантами
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Diaz / dpa / Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что глава Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе телефонного разговора пообещала оказать ему помощь в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом Трамп рассказал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Она согласилась остановить миграцию через Мексику в США, фактически закрыв нашу южную границу. Мы также обсудили, что можно сделать, чтобы прекратить наркотрафик и потребление в США этих наркотиков. Это был очень продуктивный разговор», — написал он.

Трамп подчеркнул, что Мексика перестанет пропускать людей к южной границе США и эта мера «вступает в силу незамедлительно».

Ранее Трамп пригрозил Мексике введением пошлин в 25 процентов на все товары за нерешенную проблему нелегальной миграции и наркотрафик. Он добавил, что Мексика может решить проблемы с миграцией и наркотрафиком своими силами.

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