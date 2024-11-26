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04:02, 26 ноября 2024Экономика

Трамп пригрозил двум странам пошлинами за наркотрафик

Трамп пригрозил Мексике и Канаде пошлинами в 25% за наркотрафик
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brandon Bell / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике и Канаде введением пошлин в 25 процентов на все товары из этих двух стран за нерешенную проблему нелегальной миграции и наркотрафик. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Как всем известно, через Мексику и Канаду в нашу страну в огромных количествах поступают наркотики и преступность. С 20 января я подпишу указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Этот тариф останется в силе, пока наркотики, особенно фентанил, и нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну», — написал Трамп.

Он добавил, что Мексика и Канада могут решить проблемы с миграцией и наркотрафиком своими силами.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что пошлины, которые намерен ввести Трамп, могут серьезно навредить экономикам Европейского союза и осложнить отношения между Брюсселем и Вашингтоном.

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