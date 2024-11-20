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21:14, 20 ноября 2024Мир

Европу предупредили о возможном ущербе от введения пошлин Трампом

WP: введение пошлин Трампом может нанести серьезный ущерб Евросоюзу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Пошлины, которые намерен ввести избранный американский президент Дональд Трамп, могут нанести серьезный экономический ущерб странам Европейского союза (ЕС) и осложнить отношения между ними и Вашингтоном. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Автор предупредил, что администрация Трампа разжигает торговую войну, которая грозит Европе.

«ЕС, для которого США являются крупнейшим экспортным рынком и одним из ближайших стратегических союзников, может войти в число тех, кто больше всего пострадает, если Трамп осуществит свои планы, касающиеся пошлин», — говорится в статье.

По мнению экспертов газеты, протекционистские меры Трампа, возможно, повлекут за собой дальнейший экономический спад в Европе, осложнив союзнические отношения.

Ранее министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью призвал усиливать европейскую экономику, делать ее более автономной, чтобы она сумела преодолеть любые неожиданности.

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