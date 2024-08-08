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11:47, 8 августа 2024Экономика

Экономику ЕС решили подготовить к приходу Трампа

Еврогруппа: возвращение Трампа в Белый дом станет проблемой для Европы

Если бывший президент США Дональд Трамп снова станет главой Белого дома, то для европейской экономики это может стать большой проблемой. Об этом Bloomberg заявил глава Еврогруппы и министр по государственным расходам Ирландии Паскаль Донохью.

По его словам, надо усиливать европейскую экономику, делать ее более автономной, чтобы она сумела преодолеть любые неожиданности.

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Донохью сказал, что Трамп собирается изменить систему тарифов и торговли, а значит европейцам следует углублять производительность их экономики и готовиться к тем переменам, которые могут запустить США. При этом он уверен, что у ЕС останется возможность развивать отношения с Соединенными Штатами.

Ранее в германском МИД образовали неформальную группу для подготовки к сценарию с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. В Берлине считают, что такой поворот событий может иметь непредсказуемые последствия для ФРГ и ее места в мире.

В свою очередь министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем считает, что переизбрание Трампа даст импульс самостоятельному развитию Европы.

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