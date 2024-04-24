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10:33, 24 апреля 2024Мир

В ЕС рассказали о плюсе переизбрания Трампа

Министр финансов Бельгии Ван Петегем: переизбрание Трампа даст импульс Европе

Фото: Yuki Iwamura / Reuters

Переизбрание бывшего президента США Дональда Трампа даст импульс самостоятельному развитию Европы. О таком плюсе прихода к власти Трампа рассказал министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, который в настоящее время председательствует на встречах министров финансов Европейского союза (ЕС), сообщает Politico.

«Когда речь заходит о необходимости для ЕС срочного решения таких вопросов, как конкурентоспособность или оборона, Трамп может стать для блока тем же, чем был финансовый кризис: тревожным звонком, чтобы привести все в движение», — заявил Ван Петегем.

Министр добавил, что если Трамп будет избран в США на второй срок, это «даст импульс многому» в развитии ЕС.

Ранее экс-помощник по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в случае переизбрания Трамп выведет США из НАТО.

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      Елизавета Мытарева
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