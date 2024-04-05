Болтон заявил о желании Трампа вывести США из НАТО

Экс-советник Болтон: Трамп выведет США из НАТО в случае перезибрания

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства выведет страну из НАТО. О желании Трампа рассказал его экс-помощник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью YouTube-каналу MeidasTouch.

По его словам, Трамп предпринимал шаги к этому решению во время первого срока. В связи с этим Болтон предположил, что вывод США из Североатлантического альянса станет одним из ранних приоритетов второго срока Трампа.

Кроме того, экс-советник Трампа заявил, что бывший американский лидер может нанести «непоправимый» ущерб стране, если его переизберут. Он также посоветовал противникам выхода США из НАТО найти способ отвлечь Трампа.

Ранее бывший главный стратег Дональда Трампа Стивен Бэннон рассказал об отношении экс-президента США к Европейскому союзу (ЕС) и НАТО. По его словам, бывшим американский лидер «не друг ЕС, он не друг форуму в Давосе и уж точно не друг технократов в НАТО».