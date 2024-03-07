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00:14, 7 марта 2024Мир

Бывший советник Трампа рассказал о его отношении к ЕС и НАТО

Бывший советник Бэннон: Трамп не друг ни Евросоюза, ни технократов из НАТО
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший главный стратег экс-президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в беседе с газетой Corriere della Sera рассказал об отношении политика к Европейскому союзу (ЕС) и НАТО.

По его словам, бывшим американский лидер «не друг ЕС, он не друг форуму в Давосе и уж точно не друг технократов в НАТО». «Трамп ясно дал понять: если вы не достигнете [уровня трат в размере] 2 процентов ВВП на оборону, вы увидите масштабную реструктуризацию НАТО», — заявил Бэннон в ответ на вопрос журналиста, что будет означать возвращение бывшего американского лидера в Белый дом.

Бэннон подчеркнул, что Трамп должен заставить другие страны альянса «платить». Он отметил, что в 2017 году политик выставил счет занимавшей тогда пост канцлера ФРГ Ангеле Меркель на 375 миллиардов долларов за защиту, предоставляемую НАТО, во время ее визита в Соединенные Штаты.

Ранее Трамп потребовал от стран-участниц НАТО тратить на оборону хотя бы 2 процента ВВП, чтобы США их защищали. Политик добавил, что просмотрел на оборонные бюджеты каждого государства и сказал, что «никто не оплачивает счета».

Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что высказывания Трампа не должны развалить альянс, они могут стать причиной для укрепления связей внутри военного блока.

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      Марина Совина
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