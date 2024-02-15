Столтенберг оценил влияние Трампа на целостность НАТО

Генсек Столтенберг: высказывания Трампа о НАТО не должны развалить альянс

Высказывания экс-президента США Дональда Трампа не должны развалить альянс, они могут стать причиной для укрепления связей внутри военного блока. Так эффект Трампа на целостность организации оценил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Я приветствую тот факт, что союзники по альянсу из Европы больше инвестируют в оборону, и НАТО призывала к этому много лет… Но это не может быть альтернативой НАТО, мы должны, наоборот, укреплять НАТО, а не рассматривать варианты, которые могут разделить Европу и Северную Америку», — ответил Столтенберг на вопрос журналистов, касающийся заявлений Трампа о нежелании США в полной мере выполнять положения о коллективной безопасности.

Ранее Трамп потребовал от стран НАТО тратить на оборону хотя бы 2 процента ВВП, чтобы США их защищали. «Послушайте, если они не собираются платить, мы не будем защищать, ясно?» — сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии. Политик добавил, что он посмотрел на оборонные бюджеты каждой страны и сказал, что «никто не оплачивает счета».