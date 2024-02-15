Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:04, 15 февраля 2024Мир

Столтенберг оценил влияние Трампа на целостность НАТО

Генсек Столтенберг: высказывания Трампа о НАТО не должны развалить альянс
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Yves Herman / Reuters

Высказывания экс-президента США Дональда Трампа не должны развалить альянс, они могут стать причиной для укрепления связей внутри военного блока. Так эффект Трампа на целостность организации оценил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Я приветствую тот факт, что союзники по альянсу из Европы больше инвестируют в оборону, и НАТО призывала к этому много лет… Но это не может быть альтернативой НАТО, мы должны, наоборот, укреплять НАТО, а не рассматривать варианты, которые могут разделить Европу и Северную Америку», — ответил Столтенберг на вопрос журналистов, касающийся заявлений Трампа о нежелании США в полной мере выполнять положения о коллективной безопасности.

Ранее Трамп потребовал от стран НАТО тратить на оборону хотя бы 2 процента ВВП, чтобы США их защищали. «Послушайте, если они не собираются платить, мы не будем защищать, ясно?» — сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии. Политик добавил, что он посмотрел на оборонные бюджеты каждой страны и сказал, что «никто не оплачивает счета».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о размещении ядерного оружия в космосе

      Экс-генерал НАТО обозначил условия начала мирных переговоров по Украине

      Здание «Известия холл» в центре Москвы после тушения пожара попало на видео

      Россиянин привез 69 килограммов лекарств из Турции и попался таможенникам

      Российские школьники ударили сверстника головой об трубу

      В России предложили увеличить стипендии

      Отец получившего 27 уколов циркулем от учительницы школьника рассказал о сыне

      По Украине нанесен массированный удар. ВСУ зафиксировали пуски 26 ракет

      Страны НАТО подписали контракты для помощи Украине на 10 миллиардов долларов

      Валя Карнавал снялась в прозрачном боди

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше